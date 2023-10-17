Роналду был атакован болельщиком с телефоном во время матча отбора на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (5:0) был атакован болельщиком, желавшим сделать с ним фото.

Инцидент произошёл в конце первого тайма встречи, когда Роналду стоял недалеко от углового флага. Поклонник португальца выбежал на поле с телефоном и вцепился в него. Однако ситуацию быстро урегулировали стюарды, оттащив фаната от Роналду.

Напомним, после восьми матчей группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года национальная команда Португалии набрала 24 очка, обеспечив себе досрочный выход на Евро. В свою очередь, сборная Боснии и Герцеговины после восьми игр заработала девять очков и располагается на пятой строчке в группе J.