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Хавбек «Динамо» Фомин: предложений от «Лиона» у меня не было

Хавбек «Динамо» Фомин: предложений от «Лиона» у меня не было
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин опроверг слухи об интересе к нему со стороны французского «Лиона», а также рассказал, что у него не было детального разговора с руководством московского клуба по поводу возможного трансфера.

«Что касается «Лиона», то это неправда. Ничего такого не было. Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в «Динамо»? Нет, такого не было. Обговаривал ли как-то с «Динамо», что в случае предложения они пойдут навстречу? Такого детального обсуждения не было. Понятно, что нужно, чтобы и клуб устроило предложение. Сейчас вообще тяжело об этом размышлять. Конечно, хочется попробовать. Но нужно реально смотреть на вещи. Будет такой шанс, будем разговаривать. Сейчас нужно играть в «Динамо» и сборной России и показывать хороший футбол и результат», — приводит слова Фомина ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний Фомин провёл девять матчей за «Динамо» в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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