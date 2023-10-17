«Палмейрас» намерен сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо

Бразильский «Палмейрас» намерен попытаться приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо в конце текущего сезона. Об этом сообщает Palestra News в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговорный процесс между сторонами ещё не начался, но существует крайне высокая вероятность того, что в конце нынешнего сезона «Палмейрас» сделает «Зениту» солидное предложение по бразильскому футболисту.

Напомним, минувшей весной в СМИ уже появлялась информация о том, что «Палмейрас» заинтересован в приобретении Клаудиньо.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Игрок перешёл в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в 2021 году.