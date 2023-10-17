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Евгений Харин: не думаю, что сборная России недонастроилась на Кению

Евгений Харин: не думаю, что сборная России недонастроилась на Кению
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Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин прокомментировал результат товарищеского матча российской национальной команды с Кенией.

«Не думаю, что команда недонастроилась на Кению. Мы всегда настраиваемся на победу. Не думаю, что такое было. Но тренеру, конечно, виднее», — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков. Ранее в октябре Россия обыграла Камерун на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. В этом матче Харин дебютировал в составе российской национальной команды.

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