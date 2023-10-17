У мужчины, застрелившего шведских болельщиков, мог быть сообщник

У мужчины, убившего двух болельщиков сборной Швеции, мог быть сообщник. Об этом сообщает DH Les Sports.

По информации источника, на текущий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который предположительно снимал действия преступника на видео. Отмечается наличие вероятности того, что убийца шведских болельщиков и его потенциальный сообщник могли являться частью террористической ячейки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, застреливший двух шведских болельщиков, скончался по дороге в реанимацию. Это также подтвердил министр внутренних дел Бельгии в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Вчера, 16 октября, из-за инцидента с убийством болельщиков сборной Швеции после первого тайма была остановлена игра сборной Бельгии со Швецией. В дальнейшем она не была возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.