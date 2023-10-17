Президент «Урала» Иванов прокомментировал дебют Помазуна за сборную России

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что рад дебюту голкипера Ильи Помазуна за сборную России, но пока не успел его поздравить.

«Рад, что Илья дебютировал за сборную, но пока не успел поздравить его. Он сегодня прилетит в Екатеринбург, и мы поговорим», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

27-летний Помазун дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кенией и пропустил два гола. Илья — воспитанник академии московского ЦСКА. С 2020 года российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 11 матчей в рамках РПЛ, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.