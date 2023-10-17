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Канчельскис вошёл в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Канчельскис вошёл в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo
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Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории английской Премьер-лиги. В сотню лучших вошёл известный в прошлом российский игрок Андрей Канчельскис — он занял 99-е место в рейтинге. Лучшим же футболистом в истории АПЛ признан бывший французский форвард Тьерри Анри.

Первая десятка рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Тьерри Анри.

2. Криштиану Роналду.

3. Алан Ширер.

4. Уэйн Руни.

5. Райан Гиггз.

6. Эрик Кантона.

7. Стивен Джеррард.

8. Фрэнк Лэмпард.

9. Патрик Виейра.

10. Пол Скоулз.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс».

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