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Кафанов оценил дебютную игру Помазуна

Кафанов оценил дебютную игру Помазуна
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил дебютную игру вратаря национальной команды и «Урала» Ильи Помазуна в матче со сборной Кении (2:2).

«Скажем так, Илья сыграл без ошибок. Потому что первый мяч он отдал точно Диме Баринову. Второй пропущенный гол случился тогда, когда игрок соперника получил мяч в штрафной и беспрепятственно пробил. Можно сказать, что не выручил, но ошибок грубых не было. Для первого раза неплохо, можно сказать, что дебют удался.

Илью Лантратова не стали выпускать потому, что нужны были замены, чтобы поменять ход игры. Мы проигрывали, нам нужно было больше замен, как видите, они в конце сработали», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Помазуну 27 лет, он выступает за уральцев на правах аренды из ЦСКА. На данный момент голкипер принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах, где пропустил 18 мячей и 6 встреч сыграл «на ноль».

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