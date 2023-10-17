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Юрий Горшков: неделя в сборной России интересная. Пойдёт на пользу

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от октябрьских сборов в стане национальной команды.

«Какой мне запомнится прошедшая неделя в сборной? Неделя положительная. Интересные тренировки и требования. Считаю, что это пойдёт на пользу, как в личном плане, так и в командном», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 12 октября, россияне обыграли сборную Камеруна (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Вчера, 16 октября, национальная команда России сыграла вничью со сборной Кении (2:2) в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в «Спортивном центре отеля Титаник Мардан» в Анталии, Турция.