Гершкович: пришли к тому, что у нас не стало игроков сборной — одни кандидаты в сборную

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с Кенией. Команды сыграли вничью — 2:2.

«С Кенией коллектива не просматривалось. Вышли, недонастроившись. Из-за низкого рейтинга соперника, наверное. Но такие команды тоже научились играть в футбол, они выбирают тактику в силу своих возможностей. Мы на переоценке, а Кения ещё и ошиблась в самом начале, пропустив. И вскоре мы ответили ей тем же.

По первому тайму не сказал бы, что играли с преимуществом. Во втором, пока Кения не подсела, тоже ничего придумать не могли. Потому и считаю, что сборная немного в тупике. Идея «когда нас вернут, тогда и начнём серьёзно готовиться» не работает, готовиться нужно было ещё вчера. Боеспособный коллектив сборная должна иметь постоянно. Вспомните времена, когда каждый болельщик мог назвать стартовый состав сборной с вопросами по двум-трем позициям. А кто сейчас предсказал бы 11 человек, начавших матч с Камеруном? И не потому, что у нас огромный выбор исполнителей, а от непонимания, кто из них действительно лучший, наиболее сыгран, притёрт по линиям. Мы постепенно пришли к тому, что у нас не стало игроков сборной — одни кандидаты в сборную», — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».