В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления травмированных игроков

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков московской команды перед возобновлением чемпионата после паузы на матчи сборных.

«Как дела у тех футболистов, которые недавно получили травмы? Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

«Спартак» проведёт первый матч после паузы в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля сразятся с «Пари НН». Матч состоится в воскресенье, 22 октября в 14:00 по московскому времени. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.