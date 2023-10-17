Деменко: Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», за сборную он играл не на своём уровне

Бывший футболист сборной России Максим Деменко оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за национальную команду.

«Посмотрел два матча сборной, Алексей Миранчук не на своём уровне играл. Очень много брака, необдуманных передач. Вроде бы и с братом играл. Был бы Алексей в старте в матче с Камеруном, может, по-другому совсем бы выглядел. Он старался, отрабатывал, но, может, когда практики нет, это как-то влияет.

Стоит ли Миранчуку уходить из «Аталанты»? Нужно. Алексей — хороший футболист. Когда у тренера нет доверия к футболисту, всегда тяжело. Алексею надо найти команду, в которой ему будут доверять. У него сейчас сложная ситуация. Пока Миранчук не тот. Даже если сравнить с началом его карьеры в Италии. Ему тогда доверяли, он выходил, доказывал. Сейчас Алексей не в оптимальной форме», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в итальянскую «Аталанту» летом 2020 года из «Локомотива», где суммарно сыграл 59 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых пасов.