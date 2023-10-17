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«Майнц» отстранил Эль-Гази от тренировок и игр из-за публикации в поддержку Палестины

«Майнц» отстранил Эль-Гази от тренировок и игр из-за публикации в поддержку Палестины
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Немецкий «Майнц» принял решение об отстранении нидерландского вингера клуба Анвара Эль-Гази от тренировок и матчей из-за публикации в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означает, что Израиля не должно существовать как государства.

«Майнц» отстраняет Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Это решение является реакцией на удалённую публикацию 28-летнего футболиста, которая была выложена в социальных сетях в воскресенье вечером. Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. Релизу предшествовало детальное обсуждение между советом директоров и игроком.

«Майнц» признаёт, что существуют разные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который продолжается уже несколько десятилетий, однако клуб дистанцируется от содержания поста, поскольку он не отражает наши ценности», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

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