«Барселона» хочет приобрести форварда «Ман Сити» Альвареса

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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави является большим поклонником таланта аргентинского форварда. Он постарается убедить руководство каталонцев выплатить «Манчестер Сити» отступные за игрока, которые составляют около € 50 млн.

Отмечается, что «Барселона» настроена решительна в отношении возможного трансфера, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.

В текущем сезоне Альварес провёл за «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.