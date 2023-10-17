Зайнутдинов: горд, что выступаю за Казахстан, наша мечта – выйти на Евро

Футболист сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов поделился эмоциями после победы в матче со сборной Финляндии (2:1) в отборе на Евро-2024, где оформил дубль.

«Первый тайм был очень сложным, у нас ничего не получалось. В перерыве Магомед Адиев нашёл нужные слова. Он очень сильно нас заряжает. У нас есть мечта – выйти на Евро, мы не могли проиграть сегодня. Пока есть шанс, мы будем биться ради нашего герба.

Я обогнал Руслана Балтиева по голам за сборную? Руслан Тахирович обещал меня сводить в ресторан, жду хороший ужин и вкусный шашлык (смеётся). Лучше я отведу его в ресторан, всё-таки уважаю старших. Честно, в 18 лет даже не мог мечтать о таком. Я горд, что выступаю за Казахстан.

Матч Северной Ирландии и Словении? Точно буду смотреть игру, остальные ребята ночью вылетают в Астану. Я планирую вылететь в Стамбул завтра», – приводит слова Зайнутдинова Metaratings.

В активе экс-игрока ЦСКА стало 14 голов за национальную команду, благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в её истории.

Сборная Казахстана после восьми сыгранных матчей в групповой стадии отбора Евро-2024 располагается на третьей позиции с 15 очками. Сборная Финляндии после восьми игр находится на четвёртом месте с 12 очками.