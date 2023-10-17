Главные конкуренты Казахстана за выход на Евро-2024 одержали победы в своих матчах

Завершились два матча квалификационного раунда Евро-2024 в рамках группы H. В одном из них сборная Дании на выезде с трудом одолела Сан-Марино — 2:1.
Датчане вышли вперёд на 42-й минуте благодаря голу форварда Расмуса Хойлунда. Однако на 61-й минуте хозяева забили свой первый гол в рамках текущего отбора и сравняли счёт. Победу Дании принёс мяч Юссуфа Поульсена, забитый на 70-й минуте.
В ещё одном матче группы H Словения на выезде смогла переиграть сборную Северной Ирландии — 1:0. Победным голом отметился полузащитник Адам Гнезда-Черин, забивший на пятой минуте.
За восемь туров квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана набрала 15 очков и располагается на третьей строчке. Возглавляют группу команды Дании и Словении, которые набрали по 19 очков.
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