Антонио Конте дал рекомендации по поводу секса накануне матчей

Итальянский специалист Антонио Конте поделился мнением о том, полезен или вреден секс для футболиста перед матчем.

«Будучи бывшим футболистом, я обладаю опытом, который могу передать. Дело не в том, что можно устанавливать ограничения или запрещать определённые ситуации, но, безусловно, совет в преддверии матча состоит в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий.

Как это компенсировать? Минимально возможные усилия означают пассивность, поэтому другой участник должен быть очень активным», – приводит слова Конте Fanpage.

Напомним, последним местом работы Конте был английский «Тоттенхэм». Свой последний трофей в тренерской карьере итальянский специалист выиграл, возглавляя «Интер». В сезоне-2020/2021 «нерадзурри» стали чемпионами Италии.