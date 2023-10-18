В Азии завершился первый раунд отбора на ЧМ-2026. Результаты матчей второго игрового дня

Во вторник, 17 октября, прошли ответные игры первого раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Азии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Отборочный турнир ЧМ-2026. Азия.

Первый раунд. Ответные матчи.

Гуам — Сингапур — 0:1. Счёт по сумме двух матчей — 1:3.

Монголия — Афганистан — 0:1. Счёт по сумме двух матчей — 0:2.

Пакистан — Камбоджа — 1:0. Счёт по сумме двух матчей — 1:0.

Шри-Ланка — Йемен — 1:1. Счёт по сумме двух матчей — 1:4.

Тимор-Лешти — Китайский Тайбэй — 0:3. Счёт по сумме двух матчей — 0:7.

Макао — Мьянма — 0:0. Счёт по сумме двух матчей — 1:5.

Бангладеш — Мальдивы — 2:1. Счёт по сумме двух матчей — 3:2.

Бутан — Гонконг — 2:0. Счёт по сумме двух матчей — 2:4.

Лаос — Непал — 0:1. Счёт по сумме двух матчей — 1:2.

Бруней — Индонезия — 0:6. Счёт по сумме двух матчей — 0:12.

Сингапур, Афганистан, Пакистан, Йемен, Китайский Тайбэй, Мьянма, Бангладеш, Гонконг, Непал и Индонезия вышли во второй раунд, куда напрямую попали 26 других азиатских сборных. Эти 36 команд разделены на девять групп по четыре и сыграют в них в два круга в борьбе за выход в следующий этап отбора.

Гуам, Монголия, Камбоджа, Шри-Ланка, Тимор-Лешти, Макао, Мальдивы, Бутан, Лаос и Бруней выбыли из борьбы за попадание на ЧМ-2026.