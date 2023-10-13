В Азии стартовал отборочный турнир ЧМ-2026. Результаты матчей первого дня

В четверг, 12 октября, прошли первые игры первого раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Азии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Отборочный турнир ЧМ-2026

Азия

Первый раунд

Первые матчи

Мьянма — Макао — 5:1.

Китайский Тайбэй — Тимор-Лешти — 4:0.

Мальдивы — Бангладеш — 1:1.

Сингапур — Гуам — 2:1.

Непал — Лаос — 1:1.

Гонконг — Бутан — 4:0.

Индонезия — Бруней — 6:0.

Камбоджа — Пакистан — 0:0.

Афганистан — Монголия — 1:0.

Йемен — Шри-Ланка — 3:0.

Ответные матчи пройдут 17 октября.

10 победителей этой стадии присоединятся во втором раунде к 26 другим азиатским сборным. Эти 36 команд будут разделены на девять групп по четыре и сыграют в них в два круга в борьбе за выход в следующий этап отбора.

10 проигравших в первом раунде команд потеряют шансы квалифицироваться на ЧМ-2026.