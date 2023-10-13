В Азии стартовал отборочный турнир ЧМ-2026. Результаты матчей первого дня

В четверг, 12 октября, прошли первые игры первого раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Азии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Отборочный турнир ЧМ-2026
Азия
Первый раунд
Первые матчи
Мьянма — Макао — 5:1.
Китайский Тайбэй — Тимор-Лешти — 4:0.
Мальдивы — Бангладеш — 1:1.
Сингапур — Гуам — 2:1.
Непал — Лаос — 1:1.
Гонконг — Бутан — 4:0.
Индонезия — Бруней — 6:0.
Камбоджа — Пакистан — 0:0.
Афганистан — Монголия — 1:0.
Йемен — Шри-Ланка — 3:0.
Ответные матчи пройдут 17 октября.
10 победителей этой стадии присоединятся во втором раунде к 26 другим азиатским сборным. Эти 36 команд будут разделены на девять групп по четыре и сыграют в них в два круга в борьбе за выход в следующий этап отбора.
10 проигравших в первом раунде команд потеряют шансы квалифицироваться на ЧМ-2026.