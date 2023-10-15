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Карим Бензема выступил в поддержку Палестины, назвав несправедливыми бомбардировки Израиля

Карим Бензема выступил в поддержку Палестины, назвав несправедливыми бомбардировки Израиля
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Нападающий саудовского «Аль-Иттихада», бывший игрок сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема опубликовал пост, в котором поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем, назвав несправедливыми бомбардировки с израильской стороны.

«Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, которая не щадит ни женщин, ни детей», — написал Бензема в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Ранее бывший игрок лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и сборной Германии Месут Озил также выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.

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