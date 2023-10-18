Витор Роке: всё равно бы выбрал «Барселону», даже если бы другие предложили больше денег

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, права на которого в июле приобрела «Барселона», ответил на вопрос о том, боялся ли он, что его переход в каталонский клуб сорвётся.

«Нет, я всегда был убежден, что буду играть здесь. Это было моей мечтой. Даже если бы другие клубы предложили больше денег, я бы всё равно выбрал «Барселону», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Ожидается, что форвард присоединится к новому клубу в январе. В сентябре Витор Роке порвал связки голеностопного сустава в матче чемпионата Бразилии. Нападающий рассчитывает восстановиться к декабрю, чтобы успеть провести прощальную игру за «Атлетико Паранаэнсе».

«Барселона» приобрела Роке за € 30 млн. При этом в зависимости от результативности игрока его итоговая трансферная стоимость может повыситься до € 61 млн.