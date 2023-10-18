Marca: Нико Уильямс получил травму межрёберной мышцы

Вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс получил травму левой межрёберной мышцы на уровне промежутка между восьмым и девятым рёбрами в задней области, сообщает Marca.

По информации источника, футболист не тренировался с командой из-за повреждения, полученного в сборной Испании. С момента возвращения футболиста из национальной команды он проходит курс реабилитации, и ему предстоит провести четыре тренировки, чтобы вернуться к полноценной физической форме. Основная проблема травмы — это боль, иногда не дающая покоя, которую можно решить с помощью инфильтрации.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Атлетик» сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт 22 октября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Нико Уильямс является воспитанником «Бильбао», прошёл путь от академии до основной команды. В прошлом сезоне 21-летний футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. В нынешнем Уильямс провёл шесть матчей и отдал четыре голевых передачи.