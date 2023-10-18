Максим Митрофанов: отмены решения УЕФА не было. РФС продолжает работу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС продолжает работу с УЕФА по допуску команд России среди игроков до 17 лет к турнирам организации.

«О сроках (принятия решения) можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было. То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы её продолжаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в конце сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков не старше 17 лет, а уже 10 октября вопрос был снят с повестки ещё одного исполкома, так как не было найдено технического решения, которое позволило бы российским командам играть.