Митрофанов: РФС остаётся в своей конфедерации, сильнейшей в мире

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Россия желает остаться в УЕФА.

«Наш приоритет — играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остаётся в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребёнка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола. Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все отечественные команды от участий в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Осенью 2023-го УЕФА допустил сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до своих соревнований, но позднее появилась информация, что это решение было отменено.