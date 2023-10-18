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Лионель Месси рассказал о своих планах на будущее в сборной Аргентины

Лионель Месси рассказал о своих планах на будущее в сборной Аргентины
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, являющийся также легендой «Барселоны», рассказал о своих планах на ближайшие матчи национальной команды.

«Сейчас я буду тренироваться и постараюсь быть как можно лучше к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. Затем я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем в другие разы, а в январе я начну предсезонную подготовку с нуля», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке, в котором встретились сборная Аргентины и Перу. Гости победили со счётом 2:0, а легендарный нападающий Лионель Месси забил оба гола своей команды, принеся ей победу во встрече.

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