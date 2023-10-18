Представитель Макарова: Денис тренируется в общей группе «Динамо», всё хорошо

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал, что игрок в данный момент без ограничений тренируется с основной командой бело-голубых.

«Денис тренируется в общей группе «Динамо», всё хорошо», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Макаров не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением. После этого главный тренер «Динамо» Марцел Личка опроверг данную информацию. Кигинько же заявил, что у игрока возникли проблемы со здоровьем.

Футболист перешёл в «Динамо» из «Рубина» летом 2021 года за € 7,5 млн при оценочной рыночной стоимости Transfermarkt € 4 млн. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.