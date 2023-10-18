«Динамо» из Владивостока обыграло «Ротор» и вышло в 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18 октября, в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались «Динамо» из Владивостока и «Ротор». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу дальневосточной команды.

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил игрок «Динамо» Егор Дорохов. Таким образом, именно клуб из Владивостока вышел в 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.