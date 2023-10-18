Канчельскис отреагировал на попадание в рейтинг топ-100 лучших игроков в истории АПЛ

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал своё попадание в рейтинг лучших футболистов в истории английской Премьер-лиги (АПЛ) по версии авторитетного издания FourFourTwo. Напомним, Канчельскис занял 99-е место в рейтинге.

«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь. У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс».