Ловчев: было бы честным со стороны Карпина сказать: зачем мне ваша сборная России нужна?

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев обрушился с критикой на сборную России, а также на главного тренера национальной команды Валерия Карпина, отметив в том числе и его неоднозначные высказывания в сегодняшнем интервью «Чемпионату».

«Я вижу, что вот в том числе и этим, его высказываниями создаётся нездоровая обстановка вокруг сборной — каждый раз Валерию Георгиевичу приходится повторять, допояснять свои же высказывания. Например, об истории с необходимостью отъезда из России. Потому что говорится одно и говорится так, что народ понимает по-своему — из России надо рвать. Не надо таких посылов давать стране и футболистам.

У футболистов созданы очень комфортные условия, сборная не живёт отдельно от страны — игроки должны понимать, что сейчас происходит. Нельзя говорить, что у одних наших парней есть риск получить травму, в то время как у других наших парней есть другие риски — воюя, лишиться жизни, защищая интересы страны. То, что я вижу на протяжении двух лет бана — то, как играет сборная, это позорит страну. Ведь игроки читают то, что говорит главный тренер, и впитывают это. По сути, нам говорят — я тренер, я знаю, кто у меня основной игрок, а главное для футболистов — травму не получить.

Было бы честным со стороны Карпина после всего сказанного проговорить одно: на хрена мне ваша сборная нужна. Он главного не говорит — то, что на его взгляд, матчи сборной сейчас вообще не нужны, они просто для галочки. Цель другая у команды — не победа и не хорошая игра, а неполучение травмы. Это что такое вообще?

И это и есть дурилово. Не приезжайте в сборную, если у вас главным страхом становится риск получить травму. Ну вы вдумайтесь — не в обиду Кении, но мы чуть ей не проиграли. Это что такое вообще в футболе? Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер.

А футболистам ещё раз скажу, если этого не говорит главный тренер, — если вы приехали в сборную, вы должны быть готовы играть в полную силу, в том числе с риском получить травму», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.