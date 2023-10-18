Хавбек «Динамо» Фомин пройдёт ещё одно обследование после травмы голеностопа

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в ближайшие дни пройдёт ещё одно обследование после полученной травмы голеностопа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По сведениям источника, после того, как будет проведено новое обследование, станут понятны перспективы возвращения футболиста в строй. Предварительный срок восстановления — две недели. Повреждение 26-летний Фомин получил в товарищеском матче между сборными России и Кении 16 октября.

В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. 21 октября команда Марцела Лички сыграет с «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.