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Хавбек «Динамо» Фомин пройдёт ещё одно обследование после травмы голеностопа

Хавбек «Динамо» Фомин пройдёт ещё одно обследование после травмы голеностопа
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в ближайшие дни пройдёт ещё одно обследование после полученной травмы голеностопа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По сведениям источника, после того, как будет проведено новое обследование, станут понятны перспективы возвращения футболиста в строй. Предварительный срок восстановления — две недели. Повреждение 26-летний Фомин получил в товарищеском матче между сборными России и Кении 16 октября.

В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. 21 октября команда Марцела Лички сыграет с «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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