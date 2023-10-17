Хавбек «Динамо» Фомин может пропустить до двух недель из-за травмы голеностопа

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин может пропустить до двух недель из-за полученной в матче с Кенией (2:2) травмы голеностопа. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

«Фомин вернулся в расположение клуба и прошёл осмотр. У игрока повреждение правого голеностопа. Решение об участии в ближайших матчах будет принято в течение двух дней, но с большой вероятностью игрок пропустит до двух недель, как бывает в случае подобных травм», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Накануне, 16 октября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2). Встреча состоялась в турецкой Анталье. Голы за российскую команду забили Александр Соболев и Иван Обляков.