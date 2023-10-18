Ещенко: Соболев всегда был дисциплинированным. В быту не припомню от него нарушений

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на слухи о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего команды Александра Соболева из-за неоднократного пропуска игроком командного завтрака.

«Как мы можем судить со стороны? Мы же не находимся внутри коллектива и не знаем, что там происходит. До дерби Соболев играл. Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. В клубе своя кухня и дисциплина: если ты её не соблюдаешь, то получишь выговор, штраф или ещё что-то.

Возможно, просто раскручивается ситуация. Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Да, иногда его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню каких-то нарушений с его стороны», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.