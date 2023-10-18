Непомнящий: сейчас сборная Казахстана творит историю, но самый яркий игрок СНГ — Хвича

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлением от выступлений сборных с постсоветского пространства. Также он рассказал, кого считает самым ярким игроком СНГ на данный момент.

«Пристально, кроме нашей сборной, ни за кем из сборных СНГ не слежу. Но смотрел последние две игры Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю. Одерживают победы над такими соперниками… Работа на пять с плюсом! Если по десятибалльной шкале, то десять. Но сомнения по поводу их окончательного попадания на Евро есть. В футболе всё может быть.

Что касается персоналий, то однозначно самый яркий игрок СНГ — это Хвича. Есть ли у него шансы в ближайшем будущем претендовать на «Золотой мяч»? Насколько я знаю, в расширенный список претендентов он уже попал. Нужно дальше работать, чтобы котироваться ещё выше. О Захаряне, Пиняеве и других перспективных игроках из постсоветского пространства говорить пока рано», — приводит слова Непомнящего Legalbet.