Родри — о «Золотом мяче»: думаю, эту награду выиграет Месси, а не Холанд

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес поделился мнением относительно того, кто с наибольшей вероятностью выиграет «Золотой мяч» в нынешнем году.

«Я знаю, что индивидуальные награды — это маркетинговая история. Конечно, рядом с такими звёздами, с которыми я играю, мне не хватает маркетинговой составляющей, как её не хватало Хави и Иньесте. Больше я беспокоюсь о вещах, на которые могу повлиять, то есть коллективные награды. Думаю, что «Золотой мяч» выиграет Месси. Холанд тоже большая фигура в футболе, и он обладает своими достоинствами», — приводит слова Родри COPE.

Напомним, Эрлинг Холанд является одноклубником Родри. В минувшем сезоне футболисты в составе «Манчестер Сити» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Англии, а также Кубок Англии.