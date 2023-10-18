Шалимов — о Соболеве: это хороший форвард, способный забивать по 20 голов за сезон

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев — хороший форвард, он может в сезон забивать по 20 голов, но манера игры в последнее время изменилась, — что в клубе, что, и это отзвуки, вероятно, требований клубного тренера, в сборной — много уходит в глубину, в края поля, ведёт борьбу, выигрывает её. Но Александр — форвард, который может решать исход матча, его задача — голы, а не борьба в глубине поля. Получается — постоянно бороться-бодаться, но в зоне, откуда забиваются голы, он оказывается не всегда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.