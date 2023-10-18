Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам
Аудио-версия:
Комментарии

Одной из главных причин конфликта нападающего «Спартака» Александра Соболева и тренера команды Гильермо Абаскаля, из-за которого случилось отстранение игрока, является разное отношение Абаскаля к россиянам и легионерам. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.

Материалы по теме
Из-за чего в «Спартаке» конфликтуют Абаскаль и Соболев. Дело вовсе не в завтраках
Эксклюзив
Из-за чего в «Спартаке» конфликтуют Абаскаль и Соболев. Дело вовсе не в завтраках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android