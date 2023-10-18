Газизов назвал стоящую перед махачкалинским «Динамо» задачу

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о стоящей перед клубом задаче и назвал причину хорошей посещаемости домашних игр команды.

«Стоит ли перед клубом задача выхода в РПЛ, учитывая то, что мы идём вторыми в Первой лиге? Это пока ничего не значит. Да, мы идём в лидирующей группе, это хорошо. Ребята показывают достойную игру, которая нравится болельщикам. На нас ходят по десять тысяч. Это самое главное.

Что касается выхода в РПЛ, то наша задача, как бы банально ни звучало, — тренироваться, работать и побеждать в каждой последующей игре.

Лично меня посещаемость не удивляет. У нас нет Fan ID. Думаю, связано с этим. Но в Махачкале свой путь развития. То, что здесь любят футбол, — безусловно», — приводит слова Газизова Sport24.

После 14 туров махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Бердыева набрали 27 очков и отстают от лидирующей «Алании» на одно очко.