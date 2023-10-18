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«Мы сломаем тебя, нам нечего терять». Хойлунд рассказал о поведении игроков Сан-Марино

«Мы сломаем тебя, нам нечего терять». Хойлунд рассказал о поведении игроков Сан-Марино
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Нападающий сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд рассказал о том, что во время минувшего матча квалификации к Евро-2024 с национальной командой Сан-Марино (2:1) её футболисты угрожали нанести датчанину травму.

«Жди следующего действия, мы сломаем тебя при новом контакте, нам нечего терять. Судья не понимал по-итальянски, поэтому я не могу его ни в чём винить. Некоторые из их футболистов подбежали и наговорили мне гадостей, и не только это, они толкали, били и хватали меня очень сильно. Поэтому, когда мы забили гол, я праздновал его особенно сильно и продемонстрировал им флаг. Они не смогли с этим смириться», — приводит слова Хойлунда BT.

Напомним, после восьми игр отборочного турнира к Евро-2024 сборная Дании набрала 19 очков и занимает первое место в группе H. Национальная команда Сан-Марино после аналогичного количества матчей не заработала ни одного очка.

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