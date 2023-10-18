Тебас: был поражён, что люди удивились, узнав об обвинениях в отношении Лапорты

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новость, что действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

«Судья применил логику. Насколько я знаю, Лапорте уже какое-то время предъявлялись обвинения, в этом нет ничего нового. Об этом известно уже несколько недель, так что для меня в этом нет ничего необычного. Я был поражён, что люди так удивились», — приводит слова Тебаса Football Espana.

Напомним, сегодня, 18 октября, стало известно, что судья по делу Негрейры постановил распространить статус обвиняемого не только на Жоана Лапорту но и на «всех лиц, которые были членами совета директоров футбольного клуба «Барселона» во время его пребывания в должности или которые были интегрированы в организационную структуру клуба и несли эффективную ответственность за принятие решений».

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