Азар — о завершении карьеры: мне не нравились тренировки, это решение было простым

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о том, почему он решил завершить профессиональную карьеру.

«Я всегда говорил, что перестану играть, как только перестану получать удовольствие от игры. Я не хотел переходить куда-то, где играл бы только ради денег. Мне не нравились тренировки, и я больше не выходил на поле. Это решение было простым», — приводит слова Азара L'avenir.

Напомним, 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

Последним футбольным клубом бельгийского полузащитника стал мадридский «Реал», за который он провёл 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. В сезоне-2022/2023 бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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