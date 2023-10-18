Деян Кулушевски: Азар — мой кумир в футболе. Его игра дарила мне счастье

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски назвал бывшего вингера «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара своим кумиром.

«Мой кумир в мире футбола – Эден Азар. Он был невероятным игроком и моим любимым футболистом. Я думаю, что футбол – это любовь. Он дарил мне и многим людям по всему миру неподдельное счастье, когда мы наблюдали за его игрой.

Он был невероятным футболистом. Я помню, как шёл в школу и радовался, потому что после уроков был матч с его участием. Дни проходили быстрее, а когда он играл, я просто наслаждался», – приводит слова Кулушевски talkSPORT.

Азар выступал за «Реал», «Челси» и «Лилль». За сезон-2022/2023 бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка страны — 2022/2023 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов — 2021/2022.