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Рианчо — о конфликте Соболева и Абаскаля: в диалоге между взрослыми должно быть уважение

Рианчо — о конфликте Соболева и Абаскаля: в диалоге между взрослыми должно быть уважение
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Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о слухах о конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Я думаю, что эту ситуацию можно исправить за счёт повышения уровня воспитания с обеих сторон. Считаю, что в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение между собеседниками. Без уважения и воспитания диалог невозможен!» — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Соболев отстранён от тренировок за систематический пропуск командных завтраков. В текущем сезоне форвард провёл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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