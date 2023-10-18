Зарема Салихова — о конфликте Соболева и Абаскаля: всё ожидаемо. Классика

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о слухах о конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Соболева отстранили за систематический пропуск командных завтраков? Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?

Если серьёзно, то всё ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и с сотрудниками. Это классика. Неважно, какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», — приводит слова Салиховой Sport24.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.