«Унион» нацелился на подписание вратаря из АПЛ

Голкипер «Бёрнли» и сборной Косова Ариянет Мурич в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Tribal Football.

По информации источника, в подписании 24-лтнего вратаря заинтересован берлинский «Унион». Руководство немецкого клуба предпримет попытку заполучить футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно.

Мурич выступает за «Бёрнли» с лета 2022 года. Косовар находился в системе «Манчестер Сити» на протяжении трёх лет (с 2015 по 2018 год). В текущем сезоне голкипер провёл за «Бёрнли» лишь два матча в Кубке английской лиги, в которых оба раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.