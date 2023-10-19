Гендиректор «Интера»: Лукаку олицетворяет наше прошлое. Никто в клубе не вспоминает о нём

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о бельгийском форварде «Челси» Ромелу Лукаку, выступающем на данный момент на правах аренды за другой итальянский клуб — «Рому».

«Лукаку олицетворяет наше прошлое. Это всего лишь то, чтобы было с нами раньше. Никто не думает и не вспоминает о нём в «Интере». Ни один человек.

Как оценю его поведение? Такое случается в футболе. Подобное произошло не в первый и не в последний раз...» — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на La Gazetta dello Sport.

Лукаку провёл в составе «Интера» три сезона, в которых сыграл за «нерадзурри» 132 раза и забил 78 мячей. Напомним, миланский клуб минувшим летом отказался от переговоров о выкупе бельгийца у «Челси» после того, как стало известно о связях и договорённостях Ромелу с «Ювентусом».