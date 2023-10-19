Тренер сборной Англии Саутгейт: мы знаем, что оценивать нас будут по выступлениям на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его работа в национальной команде будет оцениваться по выступлениям «трёх львов» на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Мы знаем, что в конце концов о нас будут судить по выступлениям на турнирах. Это было ясно с того момента, как мы выиграли свои первые матчи в марте. У нас было несколько совершенно особенных вечеров с этой командой, несколько невероятных побед, выступления на высшем уровне, честно говоря, мы забили достаточно много голов. Но мы знаем, что в международном футболе есть только один приз. В отличие от футбола клубного, где у тебя много попыток чего-то добиться каждый год. Мы готовы отправиться туда и преуспеть», — приводит слова Саутгейта издание Mirror.

Напомним, 17 октября завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Италии. Команды играли в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Англичане одержали уверенную победу — 3:1. За шесть туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира.