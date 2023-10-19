«Манчестер Юнайтед» может продать Санчо в январе, если игрок не извинится перед тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложение по нападающему Джейдону Санчо в зимнее трансферное окно, если англичанин не извинится перед главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

По информации источника, на данном этапе нет никаких признаков того, что ситуация с положением Санчо в команде изменится. Одноклубники говорили Джейдону, что он был неправ, когда отреагировал на слова тен Хага в соцсетях относительно критики в свой адрес в сентябре. Тогда главный тренер «красных дьяволов» заявил, что Санчо не впечатлил его на тренировках и поэтому не сыграл с «Арсеналом» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (1:3).

Партнёры Джейдона просили его принести извинения тен Хагу, но он этого не сделал. Текущий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне Санчо провёл только три матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.