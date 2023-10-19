«Боруссия» может арендовать Санчо в январе

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, «шмели» готовы арендовать футболиста при условии, что манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока. На данный момент жалованье англичанина составляет € 325 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось, что Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя своё отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Также сообщалось о желании туринского «Ювентуса» арендовать вингера с правом последующего выкупа.