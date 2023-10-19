Конте: оценю себя на 8,5 из 10 как тренера. Возраст ещё позволяет мне совершенствоваться

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте рассказал о своих профессиональных планах на ближайшее будущее.

«Дома я стараюсь не думать о футболе, но иногда тренеры, конечно, приносят работу домой.

Я очень прямолинеен, и мне нравятся люди, которые похожи на меня. Я немного обидчив, не терплю ложь. В некоторых ситуациях я могу быть очень импульсивным и нетерпеливым.

Как футболисту дал бы себе восемь баллов из десяти. Как тренера оценил бы себя на 8,5. Мой возраст позволяет мне совершенствоваться. Как игрок, безусловно, я не был так талантлив, как Алессандро Дель Пьеро или Зинедин Зидан.

Мне всё ещё хочется творить историю в качестве главного тренера, в том числе и в Европе», — приводит слова Конте Football Italia.

За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».