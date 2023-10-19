Драганов: в Азии сложная культура футбола, она очень непростая для интеграции

Бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий Драганов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Обсуждаемый и резонансно воспринимаемый возможный переход РФС в Азиатскую федерацию не несёт для российского футбола никаких преимуществ, но риски могут возрасти. Существует риск, что ФИФА может высказать своё «аппаратное слово» после перехода в Азию, и реакция малопрогнозируемая. Откуда РФС взять деньги, чтобы покрывать расходы на перелёты, разность календаря и климата? За счёт кого это будут делать?

В Азии, собственно, сложная культура футбола. Она очень непростая для интеграции. Для профессиональных футболистов издержки покроются их заработками. А как в одночасье интегрироваться детям, юношам и девушкам, любительским командам, воспитанным и привыкшим к европейским стандартам? Достижениям, опыту, гармоничной коммуникации просто по природным, что называется, свойствам и качествам? Об этом кто-то подумал? Как вы полагаете, зачем с неистовым упорством когда-то вполне азиатские страны Казахстан и Азербайджан добились приёма в УЕФА? По той же причине: чтобы не начинать всё сначала, а продлить развитие, как оно сложилось исконно ещё во времена СССР. Да, есть существенный прогресс. Катар провёл успешный чемпионат мира. В Саудовской Аравии играют большие звёзды, но это искусственное образование, а мы говорим о необходимости системного роста уровня развития нашего футбола, сохранения потенциала и повышения мастерства. Будет ли это? Большой вопрос и предметные сомнения», — приводит слова Драганова Metaratings.ru.